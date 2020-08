O segredo para deixar o chantilly caseiro com uma textura perfeita para o bolo

O chantilly não só deixa os pratos doces com um aspecto mais delicado, mas ele também é fundamental para manter o equilíbrio do sabor. No entanto, quando produzimos ele em casa, é comum perceber que, mesmo após refrigeração, ele volta ao estado líquido rapidamente.

O que poucas pessoas sabem é que há uma técnica muito simples que permite deixar o chantilly caseiro com uma textura perfeita para o bolo. Segundo Darcy Lenz, do portal My Recipes, a dica é colocar um pacote de gelatina sem sabor.

“Esse é um truque que aprendi anos atrás com um dos profissionais de confeitaria da nossa cozinha de teste. Você simplesmente dissolve um pouco de pó de gelatina sem sabor na água e, em seguida, enquanto prepara seu creme (eu recomendo fazer isso em uma tigela de metal resfriada, se você tiver um), comece a regar essa água gelosa na mistura e o creme começa a atingir picos suaves”, explica.

