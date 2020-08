Mark Zuckerberg, criador do Facebook, se junta ao time dos ‘centibilionários’

De acordo com o índice Bloomberg Bilionaires, o fundador do Facebook Mark Zuckerberg acaba de entrar no exclusivo grupo das pessoas cujo patrimônio ultrapassa os US$ 100 bilhões, como Bill Gates, fundador da Microsoft, e Jeff Bezos, fundador e CEO Amazon.

Tudo isso após as ações do Facebook subirem 6,4% após o lançamento do Instagram Reels, que vai concorrer com o TikTok, e pelas declarações do presidente americano de que a rede chinesa de vídeos pode sofrer uma proibição nos Estados Unidos.

O Facebook está avaliado atualmente em cerca de US$ 720 bilhões.

Zuckerberg fundou a empresa em seu dormitório na Universidade de Harvard e ainda mantém uma participação de 13%.