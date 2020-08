Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 7 a 9 de agosto de 2020

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você terá muito trabalho neste final de semana e pode ter que resolver assuntos pessoais, pois seu signo está sempre encarregado de resolver os problemas da família.

Nesta sexta-feira, o desejo de tentar um novo projeto ou emprego pode surgir. Você faz algum trabalho por conta própria e pode economizar ou ganhar dinheiro extra. Você tem sorte com os números 21 e 48.

Você precisa estar ativo e fazer o que gosta para aumentar o ânimo e não se deixar abater por sentimentos depressivos. Tente usar cores fortes para atrair abundância. Cuide da sua saúde e busque equilíbrio em sua vida.

No amor, seu signo é muito apaixonado e sexual, mas pode também deixar seu lado inseguro e ciumento tomar conta; não deixe isso atrapalhar seu relacionamento. Pessoas de Sagitário ou Aquário podem se mostrar muito compatíveis.

Touro

Você pode enfrentar problemas no lar ou com seu parceiro; não tome decisões quando estiver chateado. Evite deixar seu temperamento explosivo tomar conta e se acalme antes de tomar qualquer decisão ou agir.

Nesta sexta-feira, a notícia sobre um emprego novo e com melhor remuneração pode chegar.Você organiza sua casa e as energias fluem melhor.

Tenha cuidado com dietas ou remédios para emagrecer. Tenha sempre supervisão de um médico para não passar por problemas de saúde. Atenção com os problemas hormonais.

Você se lembra de um amor que não está ao seu lado; tenha em mente que todos podemos errar e uma conversa pode deixar a mente tranquila.

Você terá sorte com os números 36 e 50. O positivo do seu signo é que você ganha dinheiro rapidamente nos negócios, aproveite isso para crescer na vida financeira. Sua cor neste fim de semana é o vermelho.

Gêmeos

Você se sentirá positivo nesta sexta-feira e com muita energia para seguir seu caminho. Você se esforçará para ser o melhor em tudo, especialmente no trabalho.

Tente não ir com muita sede ao pote se acabou de conhecer alguém especial ou ir muito rápido em relacionamentos recentes. Lembre-se de que a verdadeira confiança é conquistada com o tempo e com calma.

Ouça o conselho de seus pais, porque eles podem dizer algo importante. Neste fim de semana você arrumará sua casa e deve reparar todos os vazamentos ou problemas para melhorar a energia do ambiente.

Neste fim de semana, você deve cuidar melhor estômago e do intestino para não ter problemas de saúde. Alimente-se melhor!

Aprenda a dizer não quando não tiver certeza de algo, especialmente se isso envolve o empréstimo de dinheiro. Você tem sorte com os números 21 e 45. Evite mentir porque mais cedo ou mais tarde a verdade será revelada.

Câncer

Você se concentrará em colocar trabalho e atividades em dia; seu signo precisa organizar melhor o tempo e as tarefas sempre se acumulam. Portanto, fique calmo e aprenda a fazer seu trabalho a tempo para ter descanso.

Nos próximos três dias, você se sentirá pleno em todos os sentidos e mais apaixonado, mas tente não sabotar a si mesmo. Você é um ser abençoado, mas pode custar aceitar isso.

Você terá sorte com os números 51 e 88; combine-os com a sua data de nascimento e use a cor azul para atrair fortuna.

Um amor do passado do signo de Aquário ou Escorpião insiste em vê-lo e propõe retomar o romance; lembre-se de que todos cometem erros e reflita bem sobre uma segunda chance.

Você terá um fim de semana positivo com a família. Não participe de fofocas, mesmo que seja apenas ouvindo; lembre-se de que seu signo tem o poder de derrubar más energias, mas também pode absorve-las.

Leão

A sorte estará do seu lado neste fim de semana, apenas pare de tentar se fazer de vítima, especialmente em problemas de trabalho.

Você é exigente e deve moderar nisso. A proposta para um emprego melhor remunerado pode chegar; analise todas as oportunidades.

O amor que você tanto deseja pode chegar à sua vida e seus signos compatíveis são Escorpião, Sagitário e Áries; não hesite e dê a si mesmo a oportunidade de iniciar um relacionamento.

Se exercitar mais pode ajudar a liberar estresse e melhorar a saúde. Deu ponto fraco é o estômago, então tente comer alimentos mais saudáveis. Você terá sorte com os números 09 e 31 e o roxo atrai positividade. Você recebe um presente inesperado.

Virgem

Você se sentirá melancólico e pensativo; evite ir ao extremo e deixar que suas emoções se desequilibrem. Encontre ajuda para resolver seus problemas emocionais e seja menos duro com o que sente; todas as pessoas passam por momentos difíceis e isso não determina se elas são fortes ou fracas.

Invista em exercício e meditação, para alimentar sua vida de energias boas e renovadoras. Nesta sexta-feira, você tem reuniões de trabalho e deve prestar atenção a tudo o que é dito ou pedido.

Você ganha dinheiro extra. Os solteiros receberão em breve um amor do signo de Escorpião, Áries ou Gêmeos que será muito compatível; tente conhecer seu parceiro pouco a pouco e não seja tão intenso no relacionamento.

Você tem sorte com os números 12 e 38 e o vermelho e o branco o ajudarão a atrair fortuna.

Libra

Você realizará tarefas pendentes e participará de reuniões com seus superiores, mas deverá administrar melhor seu tempo. Vá ao seu médico para um check-up. Eles propõem um emprego para os fins de semana, tente fixar bem seu salário para evitar dificuldades com os pagamentos. Você muda de atitude, o que o ajudará a melhorar seu humor, lembre-se de que seu sinal é muito explosivo e não sabe se controlar, mas é melhor fazer terapia psicológica para se sentir bem. Sua melhor compatibilidade com o amor é Áries, Gêmeos ou Aquário, com esses sinais você encontrará amor. Evite vícios e álcool, que não deixarão nada de bom e melhor começar um exercício e uma dieta para que você possa ver o melhor. Você tem um golpe de sorte com os números 21 e 38 e usa a cor amarela para atrair fortuna.

Escorpião

Dias de sorte para o seu signo; por isso não hesite em aproveitar este momento. Seus números são 07 e 66, e a cor laranja o ajudará a ganhar grandes prêmios na loteria e nos jogos de azar.

Nesta sexta-feira, você reorganiza sua agenda para este mês. É necessário planejar para que as coisas fluam melhor. Você faz alguns consertos.

Não se esqueça de fazer seus pagamentos e evitar gastos desnecessários. Inicie uma melhor organização da vida financeira para guardar para o seu futuro.

Um novo amor pode surgir e as coisas podem ir mais rápido do que o esperado; sua melhor compatibilidade será com os signos de Áries, Câncer e Aquário. Não hesite e deixe o amor entrar em sua vida.

Sagitário

Você se sentirá feliz neste fim de semana e terá boas notícias. Uma oportunidade de negócio muito positiva pode surgir. Lembre-se de que o amor deve ser dado sem limites e você não deve comprá-lo; portanto, não tenha medo de ficar sozinho e invista em relações sinceras.

Deixe estes amores ou amizades que já não fazem bem. Sempre tente aprender coisas novas, pois isso renova a vida e traz mias ânimo.

Você conserta coisas em sua casa; viva de maneira mais confortável com atitudes simples. Você terá sorte com os números 01 e 28.

Exercícios, caminhadas e olhar a noite, ajudam as energias positivas a se fortalecerem em sua vida e seus pensamentos se tornam mais positivos. Você proporciona bem-estar e segurança a outras pessoas.

Capricórnio

Você aproveitará este final de semana para reorganizar assuntos pessoais e em casa. Mudanças em projetos ou no trabalho acontecem; as energias são intensas especialmente na sexta-feira e é preciso evitar brigar com os outros.

Você ganha dinheiro extra e deve guardar. Um curso ou aulas de idioma ajudam no seu aperfeiçoamento.

No amor, você encontrará pessoas muito compatíveis com o seu signo, que elevarão sua autoestima. Um parente pode pedir um favor ou dinheiro emprestado.

Você tem sorte no domingo com os números 08 e 43. Seu signo tem um talento especial para ganhar dinheiro e um grande interesse pelos negócios, então tente investir nisso.

Aquário

Você enfrentará complicações no trabalho nesta sexta-feira, então tente relaxar e não caia nas provocações dos outros. Lembre-se de que é preciso pensar duas vezes antes de falar ou agir.

Você muda sua maneira de se vestir e decide fazer mudanças na vida para se sentir melhor. Cuidado com problemas ósseos ou quedas; tenha cuidado em casa e na rua.

Você terá sorte com os números 27 e 81. Um presente inesperado pode surpreendê-lo. Não se estresse mais com o que os outros dizem sobre você e lembre-se de que sua energia é muito forte para se defender da inveja.

Cuide do seu dinheiro e não o gaste em besteira. Você deve se dedicar a um negócio e não perder a oportunidade de crescer na vida financeira.

Peixes

Você verá mudanças em seu trabalho. Lembre-se de que este mês é importante para o seu futuro; por isso, você precisa se organizar bastante. Você faz um curso nos fins de semana para se manter atualizado.

Cuide de problemas nervosos e hormonais; lembre-se de que a coisa mais importante é a sua saúde. Você pode receber um dinheiro extra e seus números da sorte são 28 e 31. Tente não discutir suas realizações para não despertar inveja.

Aqueles que estão em um relacionamento terão um fim de semana de paixão e estabilidade. É preciso refletir e meditar para relaxar a mente e limpar a negatividade da sua vida.

Seu signo pode ser muito intenso em todos os sentidos e isso faz com que você cometa erros e tome decisões precipitadas. Decida sobre seu futuro com calma.