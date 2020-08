Como prevenir a dermatite em cães

A dermatite é caracterizada por ser uma inflamação na pele do cão, que pode gerar vermelhidão, descamação ou pequenas feridas que podem se expandir pelo corpo do animal.

Pode ter diversas causas, geralmente ligada a fungos e bactérias, mas também pode ter causas alérgicas, como a dermatite alérgica por picada de pulga, carrapato, alergia alimentar e a atopia, uma reação alérgica a fatores do meio ambiente.

Os principais sintomas, que devem servir como alerta para correr para o veterinário, são:

Coceira e descamação

Queda de pelo, causando falhas na pelagem do animal

Vermelhidão na pele

Surgimento de feridas com ou sem pus

Os sintomas podem vir isolados ou passar de fase mais branda para a mais severa.

O diagnóstico e tratamento das dermatites são feitos pelos veterinários, mas o dono pode tomar atitudes para diminuir as chances de seu cão ter esse problema com ações simples do dia-a-dia.