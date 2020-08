App WhatsApp para Android conta com novo recurso em desenvolvimento

Nas últimas semanas, o aplicativo WhatsApp estava focado em melhorar o ‘recurso de busca por bate-papo’, implementando ferramentas mais avançadas.

O recurso já foi implementado para iOS e, finalmente, agora temos boas notícias para o sistema operacional Android.

De acordo com informações do site especializado WABetaInfo, o app de mensagens lançou, para alguns testadores beta, o novo ‘modo de pesquisa avançada’.

✅ WhatsApp is rolling out the Advanced Search mode for certain Android beta testers today!

Use advanced tools to find specific type of message globally!https://t.co/MNkokHfxNA

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 5, 2020