Aplicativo WhatsApp para Android recebe nova atualização beta

O aplicativo de menagens WhatsApp liberou, nesta quinta-feira (6), uma nova atualização beta para o sistema operacional Android.

O update, de número 2.20.197.11, ainda é exclusivo para testadores da plataforma e realiza ajustes internos, como revelado pelo site WABetaInfo.

Novas funções

O WhatsApp também trabalha em novos funções para os usuários. As novidades, ainda em desenvolvimento, foram liberadas em uma recente versão beta do app para iOS.

Primeiro, a plataforma trabalha em um novo recurso que permite usar papéis de parede diferentes em bate-papos distintos (multi wallpapers).

Em segundo, app também planeja atualizar a Política de Privacidade para usuários brasileiros, incluindo (provavelmente) algo sobre ‘Pagamentos’, que está suspenso.

Por último, em relação a criptografia de ponta-a-ponta, agora aparecerá um novo alerta sempre que usuário iniciar uma conversa (ainda em desenvolvimento).

WhatsApp Messenger beta 2.20.90.21 for iOS is now available for testing.

The beta program is currently closed.https://t.co/qZkpuzdbn3#WhatsAppBeta #iOS #Bot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 6, 2020