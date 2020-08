10 truques para reduzir o açúcar em sua dieta

As consequências negativas do consumo de açúcar branco são mais do que comprovadas. Segundo o portal Nueva Mujer, gera doenças como obesidade, diabetes e hipertensão.

A própria Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu que a medida ideal não é ultrapassar 25 gramas por dia, mas não indica mínimo. Quanto menos, melhor.

Para atingir esse mínimo, basta seguir estas 10 dicas: