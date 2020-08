10 lustres estilosos para mudar o ambiente da sua casa

A iluminação é um aspecto muito importante para qualquer ambiente. Além de cumprir um papel estético, tem também a função de tornar o espaço mais acolhedor, agradável e até seguro. São várias as possibilidades, mas os especialistas concordam que as principais características a serem consideradas na escolha são: onde o lustre será colocado, a dimensão do ambiente, o número de lâmpadas dele, o peso da peça e o custo-benefício.

O ideal é contar com a ajuda de um profissional especializado, como um decorador ou arquiteto. Para inspirar quem não pode requisitar ajuda profissional, selecionamos 10 modelos de diferentes estilos que estão entre os mais vendidos e desejados pelos consumidores de e-commerce. Confira:

1. Lustre Vivare Pendente Cilíndrico Duplo Cúpula Tecido 80×30 cm







Lustre pendente cilíndrico duplo com cúpula de tecido 80×30 cm. Estrutura em aço e alumínio, pintura eletrostática resistência e cúpula em tecido. Fechamento inferior com tampa em poliestireno branca. Resistente à maresia. Utiliza 5 lâmpadas LED até 16w ou eletrônica até 25w cada (não inclusas). Compre a partir de R$ 1.235,42.

2. Lustre Pendente Fit 2 Retângulos Sobrepostos







Com estilo moderno, mas minimalista este lustre combina com todas as decorações. Produzido em alumínio com difusor em acrílico possui intensa luminosidade de 44w e 4851 lúmens. Compre a partir de R$ 2.005,50.

3. Pendente Bella Iluminação Wood







A linha Wood em madeira é despojada e leve, ideal para projetos modernos e contemporâneos. A madeira na cor natural dá leveza e elegância aos mais variados ambientes como, sala de jantar, espaços gourmet ou hall. Compre a partir de R$ 1.817,74.

4. Lustre Pendente Volcano Glass Dourado







Produzido em vidro dourado, certamente este será um dos mais bonitos lustres que você poderá comprar. O fabricante sugere seu uso para sala de jantar, quarto, cozinha e escritório. Compre a partir de R$ 1.280,00.

5. Combo Kit com 3 Pendentes Luminária Ônix Meia esfera







Em alumínio preto e dourado com 80 cm Preto e Dourado, o kit vem com três peças é é indicado para quarto, cozinha ou sala. Tem potência máxima de 100w com voltagem bivolt. Compre a partir de R$ 2.074,50.

6. Lustre Golden Art Pendente Golden Art Pivô Contemporâneo







Este modelo possui materiais de alta qualidade, que produzem ampla iluminação e trazem personalidade ao seu ambiente. Indicado para sala de jantar ou ambientes onde se quer destacar alguma área iluminada. Compre a partir de R$ 3.609,75.

7. Lustre de Cristal com 168 Cristais Legítimos







Indicado para ambientes da Sala de Estar, Sala de Jantar, Quarto, Lavabo e Hall Social. É um modelo retrô que depende da decoração da sua casa para se encaixar, mas tem uma ótima relação custo/benefício. Compre a partir de R$ 100,00.

8. Lustre Maria Thereza Vermelho 12 Lâmpadas







Este modelo é um clássico para ambientes mais tradicionais. Entretanto é feito com materiais modelos. Ele conta com estrutura e base feitas em aço de banho cromado. Com grande quantidade de lâmpadas, pode iluminar grandes áreas. Compre a partir de R$ 2.310,00.

9. Luminária Pendente Dourada Redonda Super Design







Um modelo moderno indicado para ambientes clean e minimalistas. Quanto mais neutro for o ambiente, melhor e mais destacado ficará o lustre. Feito em metal escovado dourado. Compre a partir de R$ 2.298,90.

10. Pendente Bella Iluminação Astro Cobre







Pendente com 60 centímetros de diâmetro e outros 60 de altura, necessita de doze lâmpadas soquete e é bivolt. Uma esfera metálica na cor cobre onde estão distribuídas várias hastes metálicas com pequenos cristais nas pontas. Uma peça linda para iluminar sua sala, deixando ainda mais aconchegante. Compre a partir de R$ 2.202,99.

