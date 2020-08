Os signos do zodíaco que podem ser muito pessimistas no amor

Alguns signos do zodíaco podem ser muitos pessimistas quando se apaixonam ou amam uma pessoa. Confira quais são:

Escorpião

O escorpiano adora estar certo, menos quando o assunto são suas paranoias no amor. Este signo é intuitivo especialmente com aquilo que o parceiro esconde ou não demonstra, mas também pode ser desconfiado e deixar sua imaginação enganá-lo. Ele está sempre pronto para que algo difícil aconteça no relacionamento e tende a se sentir atraído por quem também vibra nesta energia repleta de tensão. Tudo isso o torna o pessimista que procura sempre as falhas.

Aquário

O aquariano pode sim ser otimista com muitas coisas, mas isso nem sempre acontece no amor. Este signo não gosta do que é convencional e pode ter muitas experiências difíceis em sua vida amorosa, o que o faz esperar sempre mais os problemas do que as soluções para o coração. Ele tende a achar que os sentimentos sempre estão atrelados a desafios – e não só externos, mas também internos – o que pode deixá-los pessimistas.

Peixes

O pisciano nem sempre se sente conectado ao mundo exterior e sabe que possui um universo interno que muitas pessoas não entendem, mesmo quando o amam. Por isso, este signo pode cultivar inseguranças e medos na hora de se relacionar romanticamente, o que gera manifestações inconscientes e conscientes de pessimismo. Ele guarda as decepções, as experiências difíceis e a bagagem do outro também pesa sob seus ombros, o que torna ainda mais difícil ser otimista.