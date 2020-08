Os signos que são ótimos na conquista, mas nem sempre são bons parceiros

Alguns signos do zodíaco são habilidosos quando o assunto é flertar e conquistar as pessoas que estão interessados. No entanto, eles escondem algumas características que nem sempre fazem deles os melhores parceiros.

Confira quais são:

Áries

Apaixonado e competitivo, o ariano irá conquistar com iniciativa e confiança de quem não joga para perder. Ele tentará impressionar o quanto puder para desbancar todos os outros pretendentes e pode se esforçar para não discordar tanto assim de quem deseja roubar o coração. No entanto, sua personalidade forte e que gosta das coisas do seu jeito logo irá transparecer e mostrar que ele pode ser bem menos considerado do que parece.

Gêmeos

O geminiano gosta de conhecer e se relacionar com outras pessoas, pois elas são sempre pontes para novas experiências. Ele pode ser muito compreensivo, interessante e sabe como deixar as coisas fluírem na conquista. No entanto, este signo também é indeciso e nem sempre cumprirá aquilo que está prometendo, podendo mudar de opinião e sentimentos com frequência.

Leão

O leonino joga todas as suas cartas durante a conquista. Ele mostrará ao outro não apenas o quanto é interessante e se destaca dos demais, mas também tentará ultrapassar suas expectativas. Quando ainda não é maduro o suficiente, este signo acaba fazendo muitas promessas que nem sempre condizem com a verdade; quando isso fica claro, o outro pode se sentir decepcionado e enganado.

Escorpião

O escorpiano é esperto e experiente na conquista, pois sabe não só como impressionar e ser atraente, mas também persuasivo. Ele consegue deixar apenas seu lado bonito aparecer e pode ocultar seus descontentamentos, mas isso não durará se ele assumir algo mais sério, pois sua intensidade é grande de mais para ser ocultada e nem sempre é canalizada como paixão. Desta forma, ele pode acabar mudando bastante sua personalidade quando muda de status.