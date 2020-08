Os signos que podem ver o amor renascer este fim de semana

A partir de 7 de agosto, alguns signos do zodíaco podem ver a vida amorosa e seus relacionamentos ganharem novas energias positivas. Confira quais são:

Áries

A paz e a harmonia podem chegar ao lar de muitos arianos, deixando o clima mais confortável e propício para pensar em amor e no futuro de um relacionamento. Aproveite este momento para se aproximar ainda mais das pessoas que ama e compartilhar sua felicidade.

Câncer

Os ânimos aumentam e a relação dos cancerianos com eles mesmos se torna mais pacífica. Olhar dentro de si e gostar do que vê pode ser muito nutritivo também para a sua relação com outras pessoas. Este não é o momento de amar o parceiro e receber amor, mas também existe a possibilidade de conquistar alguém especial.

Escorpião

O escorpiano pode sentir a mente e os sentidos expandirem, um momento ideal para reascender a chama e os sentimentos dentro do relacionamento. É hora de buscar tudo aquilo que vai além do físico e pode conectar duas pessoas profundamente. A comunicação tende a aumentar e os solteiros podem encontrar alguém com muito potencial se assim desejam.

Capricórnio

Harmonia, paz e ternura podem chegar à vida amorosa de muitos capricornianos e isso deve ser aproveitado. Momentos significativos como este marcam momentos importantes para o casal. Relacionamentos podem dar passos importantes e ficar ainda mais sérios.

Peixes

A vida amorosa e os relacionamentos de muitos piscianos podem esquentar. Além disso, a comunicação e as conversas sobre tomadas de decisões se tornam mais fáceis para os casais. Os solteiros podem atrair um novo interesse amoroso; é possível que exista muito em comum ou a sensação de já conhecer essa pessoa.