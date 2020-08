Novas funções são reveladas em recente atualização beta do aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp enviou nesta quinta-feira (6) uma nova atualização beta para o sistema operacional iOS, elevando a versão para 2.20.197.10.

Atualmente, a plataforma está trabalhando em um novo recurso que permite usar papéis de parede diferentes em bate-papos distintos (multi wallpapers).

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a novidade é uma grande mudança, já que o app nunca permitiu personalizar bate-papos específicos. Confira:

Como revelado anteriormente, o app também planeja atualizar a Política de Privacidade para usuários brasileiros, incluindo (provavelmente) algo sobre ‘Pagamentos’, que está suspenso.

Por último, em relação a criptografia de ponta-a-ponta, agora aparecerá um novo alerta sempre que i usuário iniciar uma nova conversa (ainda em desenvolvimento). Veja:

📝 WhatsApp beta for iOS 2.20.90.21: what's new?

WhatsApp is updating strings for E2EE, introduced a banner for Privacy Policy and new feature under development: multi wallpapers! 🖼 😍https://t.co/tAYLnyGTiE

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 6, 2020