Mês de setembro terá mais de 400 operações diárias da companhia Azul com retomada de voos em cinco cidades

Puxando a retomada gradual do serviço aéreo no país, a companhia Azul deve ofertar 407 voos por dia para 88 destinos no Brasil e no exterior a partir de setembro.

A malha planejada para o próximo mês alcança 45% da capacidade operada pela empresa antes da pandemia e representa um crescimento de 570% na malha de 70 voos que foi operada em abril, no momento mais crítico da crise.

Como revelado pela empresa, por meio de comunicado, Carajás, no dia 01, Imperatriz, no dia 02, Barreiras, em 09 de setembro, Cascavel e Rio Verde, no dia 14, são as cidades que voltarão a ser conectadas com toda a malha doméstica e internacional da Azul.

REUTERS/Sergio Moraes

“O retorno da empresa a essas bases se soma à adição de frequências e ao início de novos mercados que serão operados pela companhia a partir do próximo mês”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, Belo Horizonte, além de contar com ligações para Barreiras e Carajás, terá uma nova rota para Fortaleza e mais voos para Belém, Congonhas, Vitória, Uberlândia e Campinas.

Já a capital pernambucana, outro importante centro de conexões da empresa no país, terá operações reforçadas para Congonhas, Santos Dumont, Fortaleza, Salvador e Natal.

Divulgação/VoeAzul

“O aeroporto de Viracopos, em Campinas, será ligado com Cascavel, Rio Verde e Maceió, assim como receberá mais ligações para Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Vitória, Cuiabá, Joinville, São Luís, Teresina, Juiz de Fora, Uberlândia, Petrolina, Maringá, Campo Grande, Curitiba, Santos Dumont, Porto Alegre e Belo Horizonte. Outra novidade será a retomada dos voos com o ATR 72-600 no mercado Campinas-Marília”, continuou.

A malha de setembro da Azul também trará novos voos de Belém para São Luís e Macapá, além da retomada das ligações entre Florianópolis e Porto Alegre.

“Seguindo os protocolos e medidas de higiene estabelecidos pela empresa desde o início da pandemia, os novos voos já estão sendo comercializados em todos os canais oficiais da Azul”, finalizou.

Com informações da Azul

LEIA TAMBÉM: