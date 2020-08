É hoje: Bruno Gagliasso e Dira Paes falam em live sobre importância da primeira infância

Os primeiros seis anos de vida –e, em especial, os primeiros mil dias, ou seja, da concepção ao segundo ano do bebê – representam um período decisivo para o desenvolvimento saudável de uma criança. Nessa fase, brincadeiras, afeto e conversas são tão importantes quanto cuidados básicos como saúde e higiene – e por isso devem ser estimulados desde a gestação.

A importância da interação entre pais e filhos e como se adaptar a este período de pandemia, em que creches e pré-escolas estão fechadas, são o foco da live que acontece hoje (06), às 16 horas. O bate-papo online é promovido pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e destacará também o projeto Nenê do Zap. Trata-se de uma iniciativa da Fundação que envia mensagens gratuitas via WhatsApp reforçando a importância da conversa e da interação no desenvolvimento das crianças.

Leia também: ‘Nenê do Zap’: campanha conscientiza sobre importância da interação na primeira infância

Mariana Luz, CEO da Fundação, e Marlova Jovchelovitch Noleto, diretora e representante da Unesco no Brasil, estarão presentes no encontro, que contará também com a presença do ator e empresário Bruno Gagliasso – pai de Titi, 7 anos, Bless, 5 anos, e Zyan, recém-nascido – e da atriz Dira Paes, mãe de Ignacio, 12 anos, e Martim, 4. Eles vão falar sobre como se comunicam com seus filhos e o que mudou na relação da família devido à pandemia.

A pediatra Dra. Ana Escobar e a psicóloga Fernanda Lopes também são convidadas do encontro para falar da importância da primeira infância na formação de cada indivíduo e do desenvolvimento emocional da criança nessa fase.

Para participar da live, os interessados devem fazer a inscrição gratuita clicando aqui. O evento contará com intérprete de Libras e será transmitido pelo Facebook do Nenê do Zap e pelo canal do YouTube da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal.

Leia também: O choro na primeira infância – por Telma Vinha e Lívia Maria Ferreira da Silva

Quer receber mais conteúdos como esse? Clique aqui para assinar a nossa newsletter. É grátis!