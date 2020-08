Aprenda a fazer uma massa de empadinha com apenas 3 ingredientes

O fim de semana está chegando e para aproveitá-lo o que acha de fazer uma comida especial? Aqui está uma receita do site Tudo Gostoso para fazer massa de empadinha com apenas 3 ingredientes.

Ingredientes

500g de margarina Qually gelada

1kg de farinha de trigo (menos um copo)

Sal

Modo de preparo

Em uma vasilha grande, coloque a farinha de trigo. Em seguida, pegue um copo americano e retire essa quantidade do copo exata de farinha da vasilha. Pronto! Você terá a quantidade exata de farinha para a receita.

Acrescente a margarina aos poucos, o sal e misture bem. Coloque a massa nas forminhas, recheie a gosto e tampe as empadinhas. Pincele com gema de ovo e leve para assar em forno médio, pré-aquecido até as empadas ficarem douradas.

LEIA TAMBÉM