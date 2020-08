5 penteados para cabelo curto que você pode fazer em menos de 5 minutos

O cabelo curto é um dos estilos mais populares dos últimos anos, portanto, milhares de técnicas surgiram para estilizá-lo de forma fácil e rápida. Aqui estão alguns exemplos de tudo que você pode fazer com seu cabelo para mudar de visual todos os dias.

Cabelo curto: penteados fáceis e rápidos

Coque alto

Este estilo casual é ideal para um look feminino e despreocupado. Escove todo o cabelo e prenda-o. Crie um rabo de cavalo alto deixando algumas mechas de fora e enrole o cabelo do rabo de cavalo para criar um coque tousled. Disponha as mechas de cabelo nas laterais do seu rosto para enquadrá-lo.

Coroa de trança

Para fazer uma coroa de trança, você precisa ter cabelos longos ou usar extensões. Você precisará começar a fazer uma trança francesa horizontalmente em direção à lateral do seu rosto com todo o seu cabelo em ambos os lados. Este pode ser um estilo perfeito para uma ocasião especial.

Enrolado

Este penteado simples não vai levar mais de 5 minutos. Pegue uma parte da frente do cabelo e enrole-a para trás. Faça o mesmo do lado oposto e junte-se a eles na parte de trás da cabeça.

Trançado com cabelo solto

Parta o cabelo ao meio. De cada lado, pegue uma mecha de cabelo e crie uma trança até chegar na parte de trás da cabeça. Junte as duas extremidades das tranças e enfeite seu look com uma fita colorida.

Space buns

Este penteado ajuda você a ter uma aparência mais jovem e moderna, você pode usá-lo não importa a textura do seu cabelo. Divida o cabelo ao meio e de cada lado faça um rabo de cavalo alto. Em seguida, enrole o cabelo para criar um coque e prenda-o com alfinetes. Para fazer seu penteado durar mais tempo, você pode aplicar um pouco de spray.