5 efeitos de luzes para morenas que vão iluminar seu rosto

Se você é morena e quer usar um novo visual nesta temporada, você pode optar pelas luzes. Segundo o portal Nueva Mujer, estes estilos estão em tendência, vão fazer você parecer muito mais jovem e radiante e dar mais volume e movimento ao seu cabelo:

Copper lights

Essas luzes cobre estão concentrados do meio dos fios até as pontas, dando-lhe movimento e vida. É como uma balaiagem que vai dar a naturalidade ao seu cabelo e destacar o seu tom de pele.

Hair contouring

Este efeito imita o contorno facial, criando alívio e dando volume e movimento às mechas.

Na foto, as mechas em tom de cobre para um contraste mais suave são aplicadas a partir de alguns centímetros abaixo da raiz para melhorar o contorno da face.

Californiana

As californianas nunca saem de moda. Esse efeito gradiente de raiz a ponta dá mais luz ao rosto e é perfeito tanto para o verão quanto para o outono.

A melhor coisa sobre este estilo é que você não precisa retocá-lo sempre e você pode ficar bonito da mesma maneira.

Balaiagem

Ela é perfeita para morenas e não precisam de muito cuidado ou retoque também.

Este estilo começa alguns centímetros mais abaixo da raiz para as pontas e você pode usá-lo em uma tonalidade loira, dourada ou caramelo.

Babylights

Essas luzes são finas e mais leves do que no tom base distribuídos por todo o cabelo, e as mechas da frente ficam mais leves, tornando-os perfeitos para iluminar o rosto e rejuvenescer.