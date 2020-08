5 cortes de cabelo longos para mulheres de testa grande

Existem vários de truques de beleza que você pode usar para mudar a forma do seu rosto. Se você quer um look mais harmonioso, então você deve conhecer estes cortes de cabelo. Com alterações sutis no seu visual, eles conseguem destacar seus olhos, definir suas maçãs do rosto e trazer uma aparência alongada para o rosto.

Cortes de cabelo para quem tem a testa grande

Cortes com camadas

Se você prefere cabelos longos, crie camadas. Isso adicionará movimento e textura ao seu cabelo sem criar mais volume nas laterais das bochechas.

Se você quiser, pode acompanhar o seu corte com uma franja lateral ou deixar seu comprimento normal e adicionar um efeito de cor.

Franja de cortina

Esta franja é ideal para enquadrar o rosto. É usada um pouco mais curta no centro e mais longa nas laterais. Esse tipo de franja cria um efeito de cortina que emoldura o rosto. É ideal para um visual retrô. Franjas de cortina ou desbotamentos laterais ficam melhores em rostos triangulares, pois isso “diminui” a testa.

Com cabelo encaracolado

Se o seu cabelo é encaracolado, você também pode mudar sua aparência com uma franja.

Ao contrário do cabelo liso, o encaracolado deve ser cortado enquanto seco, por isso é mais fácil ver como será o resultado.

Recomenda-se mantê-lo acima das sobrancelhas para deixá-lo crescer alguns centímetros antes de ter que retocá-lo.

Shag com franja

Este corte de cabelo é ideal para complementar com uma franja. Se você quiser fazer isso, você tem duas opções:

Baby bangs: essa tendência continua a ganhar popularidade e é ideal para pessoas com testa larga, a franja deve ser curta acima das sobrancelhas deixando uma parte da testa descoberta.

essa tendência continua a ganhar popularidade e é ideal para pessoas com testa larga, a franja deve ser curta acima das sobrancelhas deixando uma parte da testa descoberta. Franja reta: é uma maneira fácil de transformar cabelo curto e destacar o visual. Recomendamos que você não seja muito denso para que possa ser facilmente acomodado.

Lob

O lob é o corte ideal para os amantes de cabelo médio, este estilo consiste em aparar o cabelo na altura dos ombros. Eles podem ser adicionados camadas e tornar-se assimétricos dependendo das preferências pessoais.