4 cortes de cabelo longo que favorecem as mulheres com o rosto redondo

Se você tem um rosto redondo e não quer sacrificar o comprimento do seu cabelo por um novo visual, existem estilos que vão fazer você ficar fabulosa e ajudá-la a afinar seu rosto.

Liso e reto

Este é o corte longo que mais favorece as mulheres, porque o rosto redondo requer efeitos verticais, os quais o cabelo liso e reto oferece.

Com camadas

Você também pode usá-lo longo com camadas, sempre certificando-se de que elas começam do queixo para baixo — o que é bom não apenas para valorizar seu rosto, mas também para formar uma cabeleira com volume e movimento.

Pontas repicadas

O cabelo repicado também é outra opção para mulheres com rosto redondo, pois não só dá mais movimento, como também permite afinar as características e chamar a atenção para as pontas afinadas.

Franja aberta

Para as mulheres que amam cabelos longos, a franja aberta é uma das melhores opções porque é curta no centro e longa nas laterais, permitindo conectar a franja com o resto do cabelo.

Esse estilo dá maior harmonia às características e estiliza o rosto, tornando-o ideal para mulheres com rosto redondo.