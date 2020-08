10 cafeteiras domésticas ou profissionais para incrementar o cafezinho do dia a dia

O consumo de café cresceu 35% no 1o semestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado segundo a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café). A demanda no varejo para o consumo domiciliar compensou com folga a retração nas vendas em bares, restaurantes e cafeterias, fechados em razão da pandemia do novo coronavírus. As pessoas estão bebendo mais café em casa – e investindo em cafeteiras domésticas mais sofisticadas.

Há quem diga que uma rotina saudável começa com um café. Além de ser delicioso, faz bem para a saúde. O café pode ser um aliado na luta contra doenças como câncer, Alzheimer, depressão, estresse e diabetes. Ainda ajuda na digestão e até rejuvenesce as células do corpo. Se você ainda não tem uma cafeteira para tirar um excelente café em casa, pode ser um bom momento para adquirir uma. Selecionamos 10 modelos entre os mais bem avaliados do mercado para ajudar na escolha. Confira:

1. Cafeteira Nespresso Inissia Branca



Este é o modelo mais vendido no site de comércio eletrônico da Amazon e a preferida do público. Tem desligamento automático após 9 min de inatividade e com apenas um toque e em 25 segundos, a água alcança a temperatura ideal para servir até 9 cafés sem a necessidade de reabastecer o reservatório de 0,7 litro. Compre a partir de R$ 329,00.

2. Cafeteira Oster Espresso Prima Latte Preto 110v



Este é o modelo mais desejado pelos consumidores. Não à toa: permite usar pó, sachê ou cápsulas, tem reservatório de leite com 600ml para preparar até 10 cappuccinos e bomba profissional fabricada na Itália com 19 bares de pressão. Faz espresso, latte, latte macchiato e cappuccino com o grão ou cápsula de sua preferência. Compre a partir de R$ 1.199,90.

3. Cafeteira Prensa Francesa



A Cafeteira Prensa prepara o café em poucos minutos de maneira prática e eficiente. Ela extrai todo o sabor do café através de sua prensa equiPada, te proporcionando uma bebida deliciosa. Também tem seu design único e moderno que deixa qualquer ambiente decorado. Compre a partir de R$ 67,15.

4. Cafeteira de Fogão Moka Italiana Expresso Inox



Mais um modelo para quem gosta de fazer um café tradicional e manual. Cafeteira de Fogão Moka Italiana Expresso Inox até 9 Xícaras Sua estrutura é formada por três compartimentos principais: o inferior onde se coloca a água, o intermediário uma espécie de filtro em forma de funil, onde se coloca o café, e o superior que recebe o café produzido na etapa final do preparo. Compre a partir de R$ 78,77.

5. Cafeteira Cadence Single Amarelo 110v



Mais um modelo entre as mais vendidas e que possui uma das melhores relações custo benefício do mercado. Facilita a vida de quem tem cozinhas compactas, é simples e rápida, com apenas um botão on/off. Seu reservatório é de até 240ml, ou seja, prepara 2 cafés de 120ml ao mesmo tempo. Compre a partir de R$ 114,90.

6. Nescafé Dolce Gusto Mini Automática Arno



Entre as mais desejados, o fabricante afirma que o modelo é a única do mercado que prepara bebidas quentes e frias. Também possui uma enorme quantidade de cápsulas para mais de 20 bebidas diferentes. Compre a partir de R$ 369,90.

7. Cafeteira Expresso 20 Bar Inox Red Philco



Este é modelo que a Amazon indica entre os destaques entre cafeteiras. Possui 20 bar de pressão, para preparar um café mais consistente e cremoso. Faz duas xícaras ao mesmo tempo e de diversos tipos, café expresso curto, médio, longo e cappuccino. Ela possui placa superior de aquecimento que mantém as xícaras aquecidas. Compre a partir de R$ 569,90.

8. Máquina De Café Espresso Coffee Cream Mondial



Possui 15 bar de pressão para café mais cremoso. Reservatório de água Capacidade de 2l e removível para limpeza. Permite o preparo de 1 ou 2 xícaras de café e tem controle da saída de vapor para o preparo de espuma ou aquecimento do leite. Compre a partir de R$ 431,91.

9. Cafeteira Automática Lirika Plus Prata Saeco 110v

Essa é para quem quer um café de profissional. Máquina compacta com grande desempenho, ideal para as empresas e locais de reduzida dimensão. Com opções de café curto, café longo, café quente ou vapor. Tem moinho em cerâmica e grupo de café removível, com ajuste eletrônico do café, suave, médio e forte. Compre a partir de R$ 3.018,51.

10. Máquina de Café Profissional Saeco Prata 220v

Máquina resistente e de longa duração, compacta, com estrutura em aço inoxidável e rendimento profissional. Tem pré-aquecimento do grupo para manter a temperatura e assim, a máquina está sempre disponível e preparada. É daquelas que a gente via quando era menino e ia ao café com nossos pais. Foi modernizada, mas continua retrô. Compre a partir de R$ 5.181,78.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.