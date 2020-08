Tecnologia: Samsung apresenta novo Galaxy Note20 e mais quatro dispositivos nesta quarta-feira (5)

A Samsung realizou, nesta quarta-feira (05), seu primeiro evento virtual, o Galaxy Unpacked, transmitido ao vivo da Coreia do Sul, para apresentar um novo conjunto de dispositivos. Foram cinco aparelhos anunciados: Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra; Galaxy Tab S7 e S7+; Galaxy Watch3; Galaxy Buds Live; e o Galaxy Z Fold2, o smartphone dobrável. Confira detalhes:

Galaxy Note20 e Note20 Ultra

Como revelado pela fabricante, a linha tem duas versões: Galaxy Note20 Ultra (4,500 mAh) e Galaxy Note20 (4,300 mAh). “Agora, na linha Galaxy Note20, a nova S Pen e as funcionalidades do Samsung Notes te proporcionam uma experiência ainda mais poderosa que se estende ao Galaxy Tab S7 e Tab S7+, permitindo flexibilidade e conveniência. Além disso, uma relação mais profunda com a parceira de longa data da Samsung, a Microsoft, permite que a linha Note20 e o seu Windows PC trabalhem perfeitamente em sintonia”, detalhou.

Reprodução

“A Samsung também está trazendo sua parceria com a Microsoft para o lado do entretenimento na série Galaxy Note20, levando o jogo virtual para o próximo nível”.

Como revelado, a partir de 15 de Setembro de 2020, será possível jogar mais de 100 jogos de Xbox no smartphone ou tablet, diretamente da nuvem (beta) com o Xbox Game Pass Ultimate, incluindo sucessos como Minecraft Dungeons and Gears 5.

Reprodução

“A experiência de jogar na linha Galaxy Note20 é ainda mais aprimorada com seu reforço de jogo de IA e otimização de resposta de áudio Bluetooth e latência de toque de 240Hz no Galaxy Note20 Ultra”, explicou.

Com proporção de aspecto 21:9 e gravação em 24fps, a câmera 8K da série Galaxy Note20 agora oferece acesso a resolução ultra alta e experiência de vídeo com qualidade profissional.

Reprodução

“Use o poderoso modo Video Pro com foco de nível profissional, áudio, exposição, iluminação, ferramentas de zoom e gravação de 120fps nas opções FHD para vídeos em estilo cinematográfico. O novo sensor de foco automático a laser do Galaxy Note20 tem focagem ultra precisa, além do Vídeo com Foco Dinâmico que proporciona profundidade às suas filmagens. As lentes profissionais e o avançado Space Zoom permitem fotografar cenas com detalhes perfeitos”, detalhou.

O Galaxy Note20 Ultra oferece tela Amoled Dinâmica 2X e a taxa de atualização de 120H. A série também conta com opção de tecnologia 5G, com latência ultrabaixa. Por última, conta ainda com tecnologia IP68.

Reprodução

Galaxy Tab S7 e Tab S7+

“O Galaxy Tab S7 e o Tab S7+ são dois tablets versáteis que combinam a capacidade de um PC, a flexibilidade de um tablet e a conectividade de um smartphone. Com base no legado da liderança da Samsung em 5G, o Galaxy Tab S7 e o S7+ permitirão que você realize videoconferências perfeitas, downloads rápidos e streaming praticamente sem atrasos”, detalhou.

Como revelado, para entretenimento elevado, o Galaxy Tab S7 e o S7+ apresentam uma tela imersiva com uma taxa de atualização de 120 Hz. O Galaxy Tab S7+ oferece uma tela Super AMOLED de 12,4 polegadas. Confira:

Reprodução

Galaxy Watch3

O Galaxy Watch3 chega construído com materiais premium e uma versão reduzida do popular painel giratório. Com o recurso “Saturação de Oxigênio” é possível medir e rastrear a quantidade de oxigênio ao longo do tempo, para fins de condicionamento físico e bem-estar.

O novo aplicativo Samsung Health Monitor no Galaxy Watch3 oferece medidas de pressão arterial e eletrocardiograma, disponíveis em mercados onde esses recursos foram autorizados. O aparelho também chega com várias outros recursos. Confira:

Galaxy Buds Live

“Combinando a experiência sonora do AKG com um alto-falante de 12mm e duto de graves, o áudio soa profundo e rico para que você possa desfrutar da música da maneira como o artista pretendia”, detalhou.

O Galaxy Buds Live vem com três microfones e uma unidade de captura de voz. Os fones de ouvido ainda possuem o Cancelamento Ativo de Ruído do tipo aberto.

Galaxy Z Fold2

A Samsung continua a ser pioneira em uma categoria totalmente nova de dispositivos móveis, apresentando a próxima geração de dobráveis – o Galaxy Z Fold2.

“O Galaxy Z Fold2 combina a portabilidade e a flexibilidade de um smartphone com a potência e o tamanho da tela de um tablet para a máxima produtividade”, detalhou.

O modelo vem com duas telas Infinity-O de borda a borda. A tela de capa tem 6,2 polegadas, enquanto a enorme tela principal tem 7,6 polegadas. O modelo vem em duas cores: Mystic Black e Mystic Bronze. Confira:

Com informações da Samsung

