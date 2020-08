PUBG MOBILE revela update ‘com chefão e 1º mapa em ambiente fechado’

A nova atualização do game PUBG MOBILE chega repleta de mistérios de civilizações esquecidas, skins faraônicas, o primeiro mapa em ambiente interno do game, um novo modo de jogo, aprimoramentos e até um chefão com grandes recompensas escondidas em seu sarcófago.

Como revelado, o modo 'Segredo Antigo' pode ser selecionado no menu principal. Ao ativá-lo, é possível explorar um sinistro edifício subindo em Miramar e Erangel.

“Essa estrutura maciça de dois andares começa no nível do solo, mas depois começa a flutuar e seguir o círculo de jogo”, detalhou.

Além da estrutura antiga, os jogadores podem experimentar os seguintes recursos através do novo modo de jogo, como: nova batalha de chefes, pequenas ruínas e quebra-cabeça.

Ainda de acordo com as informações, para deixar os jogadores à vontade no novo ambiente, a atualização traz o conjunto de Trajes-X do Faraó Dourado, juntamente com os trajes adicionais Guerreiro de Ra, Guerreiro de Nut, Guia do Submundo e Múmia.

“Pela primeira vez as roupas podem ser atualizadas em até seis níveis para acessar benefícios adicionais”, completou.

Além disso, o novíssimo modo Jogo de Armas também oferece jogabilidade 4×4 com armas iniciais no modo Arena. À medida que os jogadores derrotam os oponentes, suas armas são gradualmente atualizadas.

Com informações do game PUBG MOBILE