As peças que ajudam a valorizar os looks do dia a dia

É muito comum não ter tempo adequado para conseguir montar o look dos sonhos no dia a dia, principalmente quando temos que trabalhar. No entanto, uma boa dica para lidar com a correria, sem perder o estilo, é contar com algumas peças que ajudam a valorizar qualquer look.

A consultora de imagem Tallita Lisboa explica, em seu ebook, quais são as peças fundamentais para te ajudar a seguir estilosa no dia a dia. “Para ter um guarda-roupa funcional é sempre importante pensar e investir em uma boa estrutura. Ou seja, peças boas, duráveis e que sejam facilmente coordenáveis. Assim você garante que vai conseguir usá-las muitas vezes”, explica.

Confira as peças indicadas pela especialista em moda:

Calça Jeans

"Aquele clássico e clichê maravilhoso, que sempre funciona e que é bem necessário no armário feminino", explica Tallita em seu ebook.

Calça preta

"A calça preta é versátil, compõe looks de trabalho, looks casuais, de inverno ou de verão", ensina.

Saia

"Para fechar os itens da parte inferior do look adicionei a saia nesta lista de peças estruturais. Também existem uma infinidade de modelos, mas as mais clássicas e que facilitam as combinações são as saias de modelagem reta, comprimento midi e a saia lápis", explica.

Camisa branca

"Assim como o jeans, a camisa branca é chave para um guarda-roupa funcional. Ela passeia pelos looks de trabalho, looks casuais e até na praia/ piscina a camisa branca tem seu lugar", diz Tallita.

T-shirt

"Para os seus looks casuais você pode contar com a t-shirt, aquela camiseta de manga curta e geralmente é de tecido plano e confortável como o 14 algodão".

Regata

"Nos dias quentes é sempre bom ter uma regata fresquinha para usar no dia a dia. As regatas são blusas sem mangas que podem ter alças finas ou mais largas, com ou sem estampa", comenta a consultora de imagem.

