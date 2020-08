Os signos do zodíaco que se esquecem do amor quando perdem a paciência

Alguns signos do zodíaco deixam seu lado mais intenso e difícil dominar quando perdem a paciência, independente daquilo que sentem por as pessoas que desafiam sua tranquilidade.. Por mais que ame muito, ele sabe que não sai do sério por nada e está disposto a lidar com as consequências dos seus atos para se defender.

Confira quais são:

Áries

O ariano não costuma se segurar por muito tempo e sua impaciência virá de forma impactante, fazendo um estardalhaço. Ele sabe muito bem o que o irrita e acha que o outro também deveria saber, por isso deixará sua impulsividade tomar o controle, afinal, para ele o outro é o culpado disso. Pode dizer e fazer coisas da qual se arrepende mais tarde.

Touro

O taurino pode parecer muito paciente e, por ser observador, tende a agir com cautela. No entanto, quando algo o tira do sério de verdade, ele não consegue esconder a ira que guarda dentro de si. Ele precisa deixar que toda a sua revolta seja liberada para só então começar a resolver as coisas sem guardar ressentimentos.

Leão

O leonino não perde a paciência facilmente, mas quando isso acontece, ele se desequilibra e pode deixar toda a sua autoridade, agressividade e impulsividade guiar as palavras e ações

Aquário

O aquariano não está entre os mais pacientes do zodíaco, mas tudo pode piorar se ele sentir que alguém está menosprezando sua inteligência e boa vontade, independente dos sentimentos que tenha por essa pessoa. Diante disso, ele pode ser impulsivo e muito duro com o que diz, o que pode complicar ainda mais a situação.