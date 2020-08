Os signos que precisam evitar discussões com o parceiro no início de agosto

Entre a primeira e a segunda semana de agosto, alguns signos do zodíaco devem tomar cuidado para não acabar em discussões acaloradas com os parceiros. Confira quais são aqueles que precisam se armar de cautela e tentar resolver os conflitos de forma mais pacifica:

Áries

É difícil de entender que nem todo mundo supera o que foi dito durante uma discussão como você, mas será preciso fazer um esforço. Buscar a resolução dos problemas com amor também é ser forte. Lembre-se de que ser livre não é sinônimo de tratar as outras pessoas com pouca ou nenhuma consideração. Sua criatividade também deve funcionar para ultrapassar os desafios do relacionamento.

Gêmeos

A vontade de mudar tudo o que já não serve ou não parece correto chegará. Você não deve ignorar o que sente, mas prefira fazer as coisas com responsabilidade e tranquilidade; não se envolva em discussões sem propósito ou tome decisões drásticas. É preciso tirar um tempo para pensar com calma sobre o que se deve fazer para ter um presente melhor.

Virgem

O impulso de exagerar em problemas ou remoer assuntos do passado deve ser evitado. Este é o momento de recuperar a calma e tranquilidade fazendo o que você gosta. O prazer deve fazer parte do cotidiano e o amor é um dos melhores remédios para mudar seu ânimo ou melhorar o humor. Deixe que a diversão tome conta!

Capricórnio

É importante se deixar levar pela paixão e emoções positivas muito mais do que desperdiçar energia com o pessimismo e mágoa. Lembre-se que sua vida pode se tornar o que você atrai com a força da sua mente. Aproveite tudo o que existe de belo em seu relacionamento! Este não é o momento de ter ações decisivas ou impulsivas tanto no amor, como nos negócios ou assinando documentos.