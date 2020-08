O conselho especial para cada signo terminar a semana da melhor forma

Mais uma semana está chegando ao fim e existem formas para terminar esta fase da melhor forma. Confira o conselho desta semana:

Aries

Quando o esforço é aliado aos objetivos realistas, você evita aquelas frustrações que só o fazem perder tempo. Seus desejos e objetivos são alcançados quando você se propõe a agir com foco e visões responsáveis.

Touro

A gratidão e a gentileza sempre traz bons frutos. Não se trata apenas de dar coisas materiais, mas de dar amor, carinho, ajuda, saber ouvir e dar bons conselhos. Persista nesse comportamento. Hoje, mais do que nunca, é essencial.

Gêmeos

Faça uma breve análise de como alcançou bons resultados e o que pode fazer para ser ainda melhor. Persevere! Situações de crise podem se transformar em oportunidades.

Câncer

Em períodos tão complexos quanto o atual, ninguém está isento de se sentir mal ou ter problemas. A capacidade de cada um de enfrentar as crises, com maior ou menos disposição emocional, é o que faz a diferença.

Leão

Novas possibilidades chegam. Para que suas ações sejam consistentes com isso, expanda seus conhecimentos, criando e inventando novas alternativas. A versatilidade amplia todas as suas habilidades e aumenta seu potencial. Lembre-se de que você tem a criatividade a seu favor.

Virgem

Habilidade e coragem para lutar não faltam. Com os mesmos métodos rigorosos que você sempre teve e com a seriedade com que enfrenta os desafios que a vida, tudo pode ser superado. Pessoas como você sempre saem bem no final. Continue confiando em seus atributos, você os tem de sobra.

Libra

Não aceite ser vencido pela complexidade da situação atual. É possível que as razões não faltem e que você se sinta desanimado, mas não tolere a angústia e avance com coragem para encontrar a resolução. Você pode realizar; respire fundo, seque as lágrimas, levante-se e revide.

Escorpião

Uma boa maneira de abordar as situações complexas da vida é não deixar nunca de acreditar no próprio valor e potencial. Nunca duvide do quanto você está pronto para enfrentar qualquer coisa.

Sagitário

Ter ilusões está longe de viver de ilusões. Ver as coisas como elas são e analisá-las em seu mérito é a uma boa maneira para alcançar o que se deseja.

Capricórnio

Sair vitorioso de uma situação complexa é sempre uma conquista, especialmente quando isso acontece de forma justa e sem pisar em outras pessoas. Vença com seus próprios dons e habilidades.

Aquário

situações de crise são um estímulo à reflexão, não apenas para pensar em como avançar, mas também para entender, tanto quanto possível, o processo do que está acontecendo. Se conseguirmos limpar algumas coisas, elas devem ser suficientes para nos deixar dotados de uma maneira diferente de entender a sociedade e a vida, deixando para trás conceitos e pensamentos que não se encaixam mais na realidade que aparece.

Peixes

Sua sensibilidade é um presente muito precioso e pode ser vantajosa. Leia as entrelinhas e entenda a forma que essa característica pode contribuir positivamente em suas relações e vida em geral. Para de achar que ser sensível é igual a ser vulnerável!