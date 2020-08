Máscara de banana para hidratar o cabelo seco

Todos os dias vemos nosso cabelo sofrendo de vários fatores que acabam maltratando. O sol, a poluição e os produtos químicos que usamos acabam nos deixando com cabelos secos.

Mas o portal Nueva Mujer tem boas notícias para você. Ele te ensina a fazer uma máscara de banana para hidratar o cabelo que vai resolver todo o seu problema de uma forma simples e natural.

Máscara de banana para hidratar o cabelo

Ingredientes

2 bananas maduras

3 colheres (sopa) de mel

2 colheres (sopa) de óleo de coco

2 colheres (sopa) de leite de coco

Modo de preparo e uso

Esmague as bananas maduras em uma tigela até obter uma pasta. Adicione mel, óleo e leite de coco. Misture todos os ingredientes até ficar homogêneo. Se a máscara de banana estiver muito grossa, você pode adicionar um pouco de água.

Em seguida, aplique a máscara de banana nas extremidades do cabelo até a raiz. Então cubra seu cabelo com uma touca de banho. Deixe a mistura agir por meia hora e enxágue o cabelo com água morna. Em seguida, lave-o com shampoo.

Sugerimos que repita este procedimento uma vez por semana.

Propriedades da máscara

A máscara de banana é muito eficaz porque esta é uma fruta rica em vitaminas, bem como minerais e potássio.

Os minerais contidos incluem fósforo, zinco e magnésio. A banana também é rica em vitaminas C, ácido fólico e vitamina B6.