Duas novidades que serão liberadas em breve pelo aplicativo WhatsApp

Duas novidades serão liberadas em breve pelo aplicativo WhatsApp, como parte de uma série de melhorias.

Primeiramente, o popular app vai liberar novos emojis para os usuários, sendo 138 no total.

De acordo com o site WABetaInfo, a novidade chegará apenas para os usuários do WhatsApp no Android. Confira:







Além disso, o popular aplicativo de mensagens também desenvolve em um novo modo de ‘pesquisa avançado’.

Atualmente, a plataforma trabalha para melhorar a interface da função, que permitirá pesquisar um tipo de mensagem específica. A função será liberada para Android e iOS em breve.

