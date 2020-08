Atualização beta do WhatsApp para Android revela novos detalhes de próximo recurso

O aplicativo de mensagens WhatsApp enviou uma nova atualização beta para o sistema operacional Android, elevando a versão para 2.20.197.10.

No update, a plataforma implementou um painel que apresenta ‘mensagens expiradas’ (mensagens autodestrutivas), fornecendo oficialmente alguns detalhes importantes.

De acordo com o site WABetaInfo, a novidade está em desenvolvimento e será liberada em breve para os usuários.

Como revelado, ao ativar o recurso, pode-se escolher o quanto as próximas mensagens vão durar no bate-app.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.197.10: what's new?

WhatsApp implements a panel that introduces Expiring Messages, giving some important details officially!https://t.co/oeEWpNWaxp

NOTE: Expiring Messages will be available in a future build.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 5, 2020