Aprenda a fazer uma deliciosa pamonha de forno light

Ela é tradicional das festas juninas, mas pode ser elaborada em qualquer data do ano! A Pamonha de Forno Light leva dois ingredientes da Magro – Açúcar Magro Fit e o Sal Light Magro que deixam a receita ainda mais saborosa com gostinho de quero mais. O tempo de preparo da receita é de uma hora e meia.

Para quem não conhece a Pamonha tem origem indígena. Os índios latino-americanos comiam muito milho verde amassado com leite de coco, manteiga e erva doce. Tanto que a palavra vem do tupi, pamu-ña, algo como empapado. Desde então a Pamonha é um quitute consumido em várias regiões do Brasil. Vamos conferir a receita?

Ingredientes:

7 espigas de milho verde graúdas (560g)

1½ xícaras (chá) de leite desnatado (300ml)

1 colher (sopa) de óleo de coco (10g)

4 colheres (sopa) de Açúcar Magro Fit (48g)

1 pitada Sal Light Magro

100g de queijo fresco cortado em cubos

Modo de Preparo:

Retire os grãos das espigas, coloque no liquidificador com os restantes dos ingredientes, exceto o queijo, bata por aproximadamente 2 minutos. Despeje em uma forma retangular (28cmx21cm) untada. Distribua o queijo sobre a pamonha e leve para assar em forno preaquecido à 180ºC por aproximadamente 1 hora.