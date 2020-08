3 máscaras naturais para amaciar o cabelo grosso e indisciplinado

Se você tiver muito tempo sem hidratar o cabelo, será notado. Você vai tê-lo com frizz e indisciplinado. Para isso, há tratamentos de suavização com queratina. Mas tudo com produtos químicos que, a longo prazo, também podem deteriorar o cabelo.

É por isso que existem soluções naturais que podem ajudá-lo a trazer o cabelo de volta à vida. Segundo o portal Nueva Mujer, essas soluções lhe darão resultados após algumas semanas de aplicações.

Máscaras para cabelo grosso e indisciplinado

Mel e azeite de oliva

Este produto consegue alisar o cabelo naturalmente e o torna mais macio e fácil de pentear. Faça uma máscara com esses dois produtos até obter uma mistura densa e uniforme. Aplique-a por todo o cabelo e cubra sua cabeça com um plástico, deixando-a agir por uma hora. Depois desse tempo, lave normalmente.

Abacate e óleo de coco

Com esses dois ingredientes, você será capaz de elaborar um dos truques mais eficazes para suavizar o cabelo. Você só precisa de duas colheres (sopa) de óleo de coco, a polpa de um abacate e uma colher (sopa) de azeite.

Para fazer essa máscara, aqueça o óleo de coco e misture-o com o azeite e a polpa do abacate. Quando a mistura estiver pronta, você pode aplicá-la ao seu cabelo, mas se você tiver cabelo oleoso evite colocá-lo em seu couro cabeludo. Deixe por 20 minutos e retire com muita água, lavando depois.

Ovo e óleo de coco

Óleo de coco misturado com ovo vai fortalecer e ajudar seu cabelo a ser liso e brilhante. Para isso, aqueça 6 colheres (sopa) de óleo de coco e misture 3 ovos. Misture bem e aplique nos cabelos úmidos ou secos.

Este é um dos truques para alisar o cabelo que você pode colocar no couro cabeludo. Tampe o cabelo com uma toalha e deixe agir por 40 minutos. Depois enxágue com água morna e lave normalmente.