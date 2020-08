10 mochilas práticas para carregar os acessórios do dia a dia

Quem precisa passar o dia fora de casa sabe como é útil manter uma série de acessórios na mochila: um casaco, um caderno de anotações, um livro para ler nos intervalos entre uma atividade e outra, máscaras extras e álcool em gel, entre outros itens. Para muitos, a mochila é um item obrigatório, incorporado ao visual. No mercado, há modelos de todos os tipos, para todos os estilos: dos mais sérios e clássicos aos mais moderninhos e descolados.

Selecionamos 10 modelos muito práticos, perfeitos para carregar os acessórios do dia a dia, e com excelente relação custo-benefício. Confira:

1. Mochila Fastpack 2.1 Arena





Essa mochila tem uma malha de ventilação para a gestão da humidade. O fecho é mais robusto e evita a abertura total da mochila para prevenir a perda de objetos e guardar tudo o que precisa para ir à piscina. Com reforço inferior e apta para transportar roupa molhada de forma cómoda e com transpiração. Compre a partir de R$ 326,99.

2. Mochila Aqua Sphere





Grande e expansível, tem compartimento "molhado" para armazenamento de roupa de neoprene pode ser expandido enquanto não estiver em uso. Suas alças são acolchoadas e ajustáveis com alça de transporte integrada fornecem o máximo de conforto. Compre a partir de R$ 332,99.

3. Mochila Adipower Adidas Azul





Mochila feita 100% em poliéster, acabamentos em carbono, material com isolamento térmico e impermeável. Dimensões: 52x42x70 cm com capacidade para 6 raquetes. Compre a partir de R$ 232,99.

4. Mochila Civic GT 38 litros





Uma mochila para uso diário com compartimento para notebook e capa de chuva embutida. Fabricada em poliamida com revestimento em poliuretano, ela é resistente, durável e de alta qualidade. Compre a partir de R$ 170,99.

5. Mochila Nike Elemental 22 litros





Esse modelo representa uma nova abordagem a um velho clássico. O design resistente inclui dois compartimentos grandes e dois bolsos exteriores para guardar pequenos objetos, enquanto as alças de ombro almofadadas garantem um conforto sustentado. Compre a partir de R$ 153,65.

6. Mochila Work Speedo 43 litros



Mochila Work Speedo tem tamanho único 50 x 35 x 25 cm (43 litros). Possui bolso organizador, bolsos laterais e compartimento para notebook. Compre a partir de R$ 138,99.

7. Mochila Club Adidas Azul





Mochila básica para o dia a dia sem abrir mão do estilo. Tem alças acolchoadas, bolso lateral e rede frontal para tênis e raquete. Compre a partir de R$ 111,99.

8. Vollo Sports Mochila Run Preto Laranja





Compartimento principal de zíper duplo, compartimento secundário de zíper na frente com vários bolsos organizadores internos, compartimento interno acolchoado para notebook, bolso de zíper na parte interna e externa, bolsos laterais para armazenamento de garrafas de água. Compre a partir de R$ 58,99.

9. Mochila Wilson Lazer





Alças ergonômicas e ajustáveis para maior conforto. Duplo zíper personalizado com design moderno e amplo compartimento principal. Porta laptop com proteção, porta canetas e objetos no bolso frontal. 2 bolsos em mesh para armazenar pequenos objetos ou squeeze. Compre a partir de R$ 46,99.

10. Mochila Onbongo





Mochila roxa juvenil. Tem bolsos frontais, logo personalizado e alça reforçada. 100% em poliéster. Ideal para acampamento, caminhada, academia e treinos ao ar livre. Compre a partir de R$ 47,99.

