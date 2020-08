Os signos que devem prestar a atenção na intuição esta semana

Esta semana pode ser repleta de muita intuição para alguns signos do zodíaco que devem aproveitar o momento para lidar com determinadas situações. Confira quais são:

Libra

Os acontecimentos desta semana podem estar muito voltados para a sua vida sentimental e amorosa. A intuição aumenta não só para sentir, mas também saber como agir diante de conversas complexas; acabou o tempo de varrer as coisas para baixo do tapete. Mesmo assim, não se esqueça de usar seu lado diplomata que sabe muito bem como diminuir os conflitos diante dos desafios.

Sagitário

Você pode estar inquieto, por isso tente recuperar a harmonia e calma para poder ouvir sua intuição sem a interferência da paranoia. Lembre-se que a compreensão é capaz de revelar o melhor caminho e entregar energia necessária para novas conquistas, especialmente no amor. Seu potencial aumenta em todas as áreas, especialmente na vida profissional e objetivos.

Aquário

A intuição chega para mostrar a importância de aguardar diante de alguns assuntos complexos e refletir com profundidade. Mantenha-se calmo, pois esta é a melhor estratégia antes de recuperar o tempo perdido ou seguir em frente com responsabilidade. Evite ser decisivo e arriscar na vida financeira.

Peixes

A intuição chegará para mostrar os verdadeiros sentimentos; talvez você decida começar a expressá-los sem medo. Seu vínculo com as próprias emoções e com a dos outros o deixa mais perceptivo, especialmente na vida afetiva. Pessoas podem se aproximar e o amor toma um rumo positivo, mas o bom senso deve sempre estar presente para que os resultados sejam os melhores.