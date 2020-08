Os 5 microondas mais recomendados pelos consumidores

Depois do fogão e da geladeira, o forno microondas é eletrodoméstico mais requisitado pelos consumidores. Quase 60% dos lares brasileiros têm o aparelho. A variação de preço no mercado pode ser grande, dependendo não apenas da marca, mas também da capacidade do microondas, das funções, do acabamento (branco, inox, espelhado ou preto) e da voltagem (110 ou 220v). Confira cinco dos modelos mais bem avaliados nas plataformas de e-commerce:

1. Microondas Branco Espelhado Midea 20 litros





Este é o modelo mais vendido na Amazon. Com design inovador espelhado, o aparelho possui múltiplas funcionalidades com grande variedade de menus pré-programados menu a (arroz e batata) menu kids (brigadeiro, pipoca e cupcake) e menu descongelar (carne frango, peixe e feijão). Compre a partir de R$ 391,34.

2. Microondas LG Easy Clean Branco 30 litros





Menos tempo com a limpeza, mais tempo pra você. O EasyClean é um revestimento especial da cavidade que evita a penetração da gordura e respingos de comida, proporcionando uma limpeza mais rápida e com menos esforço. Compre a partir de R$ 519,00.

3. Microondas Panasonic Espelhado Branco 21 litros





Design Clean, com puxador "full gripe" e porta espelhada. Deixe seu micro-ondas sempre prontinho para uma receita nova, reduzindo o cheiro de outros cozimentos. Possui eficiência energética A no Procel. Compre a partir de R$ 540,00.

4. Microondas Electrolux Branco 34 litros





As funções tira odor e manter aquecido deixam o aparelho limpo e as receitas no tempo e na temperatura certa. Além disso, ele tem função trava-painel que permite travar o aparelho quando você quiser e evita acidentes com as crianças ou uso indevido. Compre a partir de R$ 579,00.

5. Microondas Brastemp 38 litros cor Inox Espelhado com Grill





Este é o modelo mais caro da lista, mas também o mais caro. Isso se justifica pela potência mais alta de 1000w e por alguns recursos a mais, como função gratinar, que vai deixar seus alimentos dourados e saborosos. Sua porta espelhada e o acabamento inox também fazem dele um aparelho premium. Compre a partir de R$ 1.025,40.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.