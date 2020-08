Máscara de morango para clarear a pele e combater a acne

De acordo com o portal Nueva Mujer, a máscara de morango está cheia de vitaminas que esfoliarão suavemente seu rosto e ajudarão a combater a acne, controlando a produção de óleo na superfície da pele.

Além disso, ajuda a aliviar cicatrizes de acne e manchas de idade, juntamente com o aumento da elasticidade da pele.

Ingredientes

3 morangos

1 colher (sopa) de mel

1 colher (sopa) de aveia inteira

Modo de preparo e uso

Em uma tigela, esmague os morangos. Em seguida, adicione a aveia e o mel. Mexa até que os ingredientes estejam bem misturados.

Aplique generosamente no rosto e sob o queixo. Evite seus olhos, sobrancelhas, cabelos e narinas. Deixe agir por 15 minutos e enxague suavemente com água morna. Em seguida, use água fria para fechar os poros e seque o rosto com uma toalha limpa.