Com ATR 72-600, companhia Azul vai operar 16 voos diários no Aeroporto de Congonhas a partir de amanhã (5)

A companhia aérea Azul irá operar 16 voos diários no Aeroporto de Congonhas a partir de amanhã (5), quando a Infraero inicia as obras de recuperação do pavimento asfáltico na pista principal do aeroporto paulista.

Como revelado pela empresa, graças à sua frota mista, a companhia manterá suas operações na pista auxiliar do aeroporto com as aeronaves modelo ATR 72-600, com capacidade para até 70 passageiros, até o dia 05 de setembro.

“Para atender a demanda de Clientes e manter a assistência pelo modal aéreo aos Clientes paulistanos, a Azul ampliou as ligações entre Rio e São Paulo e será a única a ofertar voos diários para Belo Horizonte e Curitiba”, detalhou.

Antes com dois voos diários, a ponte aérea Congonhas-Santos Dumont passará a ter sete frequências diárias, enquanto o mercado Congonhas-Belo Horizonte terá seis operações por dia frente às duas que estavam sendo ofertadas.

Como revelado, a rota Congonhas-Curitiba, que já foi operada pela empresa no ano passado, voltará a contar com a oferta de assentos da companhia, com quatro ligações diárias.

Com informações da Azul

