C&A está com liquidação de até 70% e frete grátis para todo o Brasil

Quer unir estilo e conforto em um só look? As roupas que te deixam à vontade em casa também podem montar um visual incrível para sair. Versátil, o conjunto de moletom fica mais arrumadinho com um casaco pesado. A parka mostarda dá um toque de cor à produção neutra e, se gosta de produções brancas, a jaqueta jeans é o complemento perfeito para ocasiões mais informais. #ceamuitoeu #muitoeu