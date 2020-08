Aplicativo WhatsApp libera nova atualização para os usuários

Uma nova atualização do aplicativo de mensagens WhatsApp foi liberada para os usuários da plataforma. O update está disponível para os sistemas Android e iOS.

Com isso, o app lançou um novo recurso. O aplicativo adicionou uma etiqueta especial de encaminhamento às mensagens encaminhadas com frequência nas conversas.

Essa etiqueta de setas duplas indica aos usuários quando uma mensagem recebida não foi originalmente criada por quem a enviou.

“Começaremos a testar um novo recurso que permite facilmente verificar na internet o conteúdo das mensagens encaminhadas com frequência", detalhou o app.

Para isso, basta tocar ou clicar no botão de lupa que será exibido ao lado da mensagem. Confira:

Search the Web, today, for Android, iOS and WhatsApp Web!https://t.co/XKqIeh577Q pic.twitter.com/AB9jmSRq9Q

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 3, 2020