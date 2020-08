Mês do aleitamento materno: Sociedade Brasileira de Pediatria promove série de ações

Para celebrar o "agosto dourado" – mês dedicado ao aleitamento materno no Brasil – a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) elaborou uma série de ações que englobam a criação de um hotsite especial; a realização de lives para médicos e uma especialmente para os pais; novos podcasts para revista Residência Pediátrica (RP); a elaboração de um Guia Prático de Aleitamento Materno.

O leite materno é o alimento mais completo para o bebê, que deve ser dado de forma exclusiva pelo menos, nos seis primeiros meses de vida. Além de conter todos os nutrientes de que ele precisa, amamentar contribui para fortalecer o vínculo entre a mãe e filho. Estudos mostram que o aleitamento materno reduz em seis vezes o risco de morte por diarreia e previne outras infecções, principalmente antes de um ano de vida.

“A amamentação é a base da vida, porque ela tem benefícios para a criança e para a mãe que amamenta, bem como benefícios para a sociedade e o futuro das comunidades. A SBP preparou muitas ações para reforçar o posicionamento da nossa instituição para este ato tão belo e importante para a saúde das nossas crianças”, frisou a presidente da SBP, dra. Luciana Rodrigues Silva.

As atividades da SBP estão em consonância com o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM): “#WBW2020 Support breastfeeding for a healthier planet”. Em tradução livre, “Apoie a amamentação para um planeta mais saudável”. O tema foi definido pela Aliança Mundial para Ação de Aleitamento Materno (WABA, em inglês), que comemora a semana do aleitamento em todo o mundo, entre os dias 1º e 7 de agosto. Sob essa temática, o Departamento Científico de Aleitamento Materno da SBP elaborou o slogan “3x mais cuidado”, cujo mote sugere cuidar do planeta, cuidar da comunicação (aconselhamento) e cuidados em tempos de COVID-19.

Pediatras participam de lives semanais ao longo de todo o mês

Temas como o aleitamento materno, o aconselhamento e cuidados em tempos de covid-19 serão debatidos nas lives que a SBP promove ao longo do mês de agosto, sempre às quartas-feiras, às 20 horas, com transmissão ao vivo feitas pelo site da entidade: www.sbp.com.br/lives.

O dia 26 terá uma transmissão voltada especialmente aos pais, com a participação do dr. Marcus Renato de Carvalho, do site Aleitamento.com, e de todos os membros do Departamento Científico de Aleitamento Materno. Cada encontro terá em média entre 60 e 70 minutos de duração, com espaço para perguntas aos especialistas convidados, que esclarecerão as principais dúvidas dos participantes. As transmissões serão feitas pelo site da SBP.

