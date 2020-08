Acabe com os cravos e as manchas da pele com esta receita de limão e açúcar

Os cravos são um dos males estéticos mais comuns. Agentes externos se acumulam na pele, e esse problema desagradável aparece. Mas há uma solução.

O portal Nueva Mujer ensina uma receita com açúcar e limão que vai ajudá-lo a remover os cravos. O melhor de tudo é um tratamento 100% natural e fácil de fazer.

Ingredientes e preparação para remover cravos

Com total segurança você pode dizer adeus aos cravos de sua pele. A primeira coisa a fazer é ter duas colheres (sopa) de açúcar mascavo, uma colher (sopa) de suco de limão e uma colher (sopa) de água.

Adicione o açúcar, o suco de limão e a água em uma tigela. Em seguida, misture até que todos os ingredientes estejam totalmente integrados.

Agora lave sua pele com água morna. Em seguida, seque com um pano de algodão e aplique a mistura de açúcar e limão. Concentre-se nas áreas mais afetadas pelos cravos e massageie as pontas dos dedos suavemente.

Depois que você terminar com o processo de esfoliação, deixe a mistura agir por 15 minutos e remova-a com água fria.

Propriedades

A receita natural que mostramos é eficaz no tratamento de cravos. Isso porque a forma granulada de açúcar faz com que funcione como um esfoliante natural. Além disso, o ácido glicólico que possui permite que você remova todas as impurezas da pele.

O limão, por outro lado, tem altas propriedades benéficas na pele. Não só ajuda a desinfetá-lo dos cravos, como também cura cicatrizes e ajuda a clarear seu rosto.