Spiritfarer: 3º teaser do jogo mostra rostos e lugares ainda não vistos

A Thunder Lotus divulgou, recentemente, um novo vídeo de gameplay de Spiritfarer, o jogo de “gerenciamento reconfortante sobre a morte".

Como revelado, este 3º teaser apresenta vários personagens e ambientes nunca antes vistos, além de imagens que sinalizam um progresso significativo no desenvolvimento do game.

Além disso, a Thunder Lotus também anunciou mais dois parceiros para o lançamento de Spiritfarer.

“Agora, além do Xbox Game Pass, Xbox One, Windows PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, o título também estará disponível para compra no Stadia e na Epic Games Store”, revelou.

Ainda de acordo com as informações, Spiritfarer segue previsto para ser lançado ainda este ano. Confira:

Com informações da Thunder Lotus

