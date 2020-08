Skincare: 8 passos para o uso de seus produtos para a pele

O skincare tornou-se uma tendência nos últimos anos, mas mais do que uma moda, é a melhor maneira de manter a pele saudável em comparação com todos os fatores a que o submetemos durante o dia. Saber em que ordem usar cada produto é indispensável para torná-los mais eficazes.

Como você sabe, não há uma rotina única para todas as mulheres, já que todos nós temos peles diferentes, mas sim, há um passo a passo inspirado na rotina coreana, que podemos continuar com os produtos específicos para cada um.

Aqui estão oito segredos para uma rotina em casa, que você pode modificar de acordo com suas necessidades, removendo ou adicionando etapas.

Limpando o rosto

De manhã e à noite, enxágue seu rosto com uma pequena quantidade de limpador, removedor de maquiagem ou água micelar. É importante não usar sabão para não alterar o pH da sua pele. Você pode usar uma toalha de algodão ou removedor de maquiagem para remover partículas de sujeira dos poros.

Use um tônico (opcional)

Despeje algumas gotas nas palmas das mãos ou algodão e deslize suavemente sobre seu rosto. Esta etapa pode não ser indispensável se você tiver um tipo de pele normal sem necessidades especiais.

Aplicar soro

Durante a manhã recomenda-se usar um soro com antioxidantes, como a vitamina C, pois protege a pele dos radicais livres que você encontrará durante o dia. Em épocas mais frias, é vital manter um soro de rotina de pele seca. À noite, recomenda-se usar um hidratante com ácido hialurônico.

Contorno ocular

Se você decidir usar um creme específico para o contorno, você deve aplicá-lo apenas nesta área do rosto e antes do hidratante.

Sempre hidratação

É essencial usar um hidratante. Se você tem pele oleosa, procure uma textura leve, mas nunca deixe de aplicar este passo.

Tratamento localizado

Se você está usando um tratamento anti-mancha ou fazendo um ritual de cuidados com a pele para combater espinhas, este é o momento em que você deve aplicá-lo nas áreas afetadas. Esta parte do skincare é recomendada durante a noite.

Óleo facial

Este passo é mágico se sua pele secar facilmente, o óleo funcionará como um hidratante, pois evitará que o ambiente seque o rosto. Você pode pular este passo se sua pele é muito oleosa e você não gosta da sensação de óleo em seu rosto.

Protetor solar

Por fim e o mais importante durante toda a rotina, aplique protetor solar todas as manhãs e reaplique durante o dia. Seja prevenindo o envelhecimento precoce da pele, evitando o aparecimento de manchas ou linhas finas, ou mesmo para prevenir o câncer de pele.

É crucial que você aplique 20 minutos antes de sair e escolha um que proteja dos raios UVA e UVB.