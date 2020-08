Os signos que não podem deixar de ser pegajosos no relacionamento

Alguns signos do zodíaco são apegados e podem gostar de fazer tudo junto dos parceiros, podendo ganhar o título de parceiros “pegajosos”. Confira quais são:

Touro

O taurino gostar de estar perto do parceiro emocionalmente e fisicamente. Ele realmente deseja viver o relacionamento com apego e trabalhando como uma equipe o máximo que puder. O lado difícil nisso tudo, é que ele pode terminar sendo surperprotetor e invadir o espaço principalmente de quem se importa com a individualidade.

Câncer

O canceriano se apega as pessoas que ama e está disposto a trocar emoções, palavras e a vida como um todo o quanto puder. Ele age sempre de forma muito maternal, tentando conectar-se e cuidar do outro de forma íntima. Infelizmente, ele pode exagerar um pouco e se tentar sempre manipular as coisas do seu jeito, o que deixará o parceiro em alerta.

Virgem

O virginiano se preocupa com os detalhes e por isso gosta tanto de compartilhar a vida o mais próximo possível de quem ama. Este signo também associa esse comportamento à seriedade do seu relacionamento, portanto buscará estar grudado com alguém que deseja algo sério. Infelizmente, ele pode acabar anulando os desejos individuais do outro.

Escorpião

O escorpiano pode ser muito apegado a quem ama e buscará estar presente em tudo o que é importante para o parceiro. Ele é dedicado e apaixonado, mas também pode se tornar pegajoso quando está desconfiado, não deixando o outro ter espaço para “mentir” – o que pode acabar sufocando o parceiro.