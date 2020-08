As rugas são inevitáveis. Mas não é nada que não possa ser resolvido com uma máscara antirrugas com ovo e babosa.

No mercado atual existem muitos cremes que criam um efeito antirrugas na pele, mas muitos deles são caros e cheios de produtos químicos que podem ter alguma reação negativa no futuro.

O portal Nueva Mujer apresenta uma solução para uma máscara antirrugas. Confira:

Máscara antirrugas de ovo e babosa

De acordo com o portal Medical News Today, o ovo possui nutrientes que ajudam a firmar a pele e evitar o aparecimento de linhas finas, além de absorver o excesso de óleo da pele. Além disso, a babosa hidrata e clareia o rosto.

Esta máscara é super simples de fazer e também muito versátil, a ponto de você conseguir adicionar algum outro ingrediente para aumentar os benefícios. Neste caso, usaremos um pouco de suco de limão para propriedades antibacterianas.

Modo de preparo

Adicione um ovo e o suco de meio limão em uma tigela. Bata a mistura até espumar. Em seguida, adicione 2 colheres (sopa) de polpa de babosa. Então mexa tudo até que esteja empatado.

Aplique a máscara no rosto e esfregue a mistura com uma escova facial. Deixe por 10 minutos e enxágue com água morna.