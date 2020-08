Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 3 a 7 de agosto

A primeira semana de agosto começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Você renovará completamente sua vida pessoal nesta semana. É hora de iniciar tudo o que você planejava, mas não tomava a iniciativa.

Você terá reuniões e mudanças em seu ambiente de trabalho. Fique em silêncio sobre seus planos de negócios e projetos para que eles não atraiam a inveja ou má energia. Quanto menos os outros conhecerem sua vida, melhor.

Você inicia um relacionamento que lhe dará tranquilidade, apenas lembre-se de que amor e amizade não devem ser comprados e que as pessoas devem querer você de forma sincera.

Neste dia 5 de agosto, você terá sorte com os números 00 e 31. Seu lema nesta semana será: “Sempre seja o melhor”. Sua cor é o amarelo e atrairá abundância para sua vida.

Touro

Você resolverá o trabalho pendente e irá gerenciar melhor seu tempo para evitar pressão. Momento de iniciar projetos.

Tente dormir mais e lembre-se de que seu corpo e sua mente precisam relaxar para funcionar melhor. Sua cor nesta semana será azul e atrairá mais abundância e sorte com os números 07 e 66.

Evite ser tão intenso em seu relacionamento amoroso. Seu signo é dominado pelo desejo ou raiva e, às vezes, isso não o permite pensar com clareza; portanto, antes de tomar uma decisão, tente pensar duas vezes. Sua compatibilidade no amor será com o signo de Virgem ou Escorpião.

Gêmeos

Esta semana, você analisará uma mudança de emprego para não se sentir estagnado. Seu signgo sempre busca o progresso.

Você sente remorso ou peso consciência por algo que aconteceu com um ex. Lembre-se de que tudo o que você faz volta. É preciso falar com sinceridade com a pessoa para ficar em paz.

Seja mais determinado e deixe de lado os medos. Sua cor nesta semana será cobre ou marrom. Você precisa fortalecer seu corpo comendo de maneira mais saudável e se exercitando; isso trará muitos benefícios em sua vida.

Você terá sorte em 6 de agosto com os números 05 e 44; tenha pensamentos positivos. Um amor pelo signo de Libra ou Peixes entrará em sua vida para ficar.

Câncer

Você fará pagamentos em atraso e decidirá melhorar sua administração de renda. Lembre-se de que seu signo deve ser mais próspero.

Não seja mais tão dramático e tente melhorar seu relacionamento amoroso; você não pode controlar a vida de seu parceiro. Sua compatibilidade no amor será com Escorpião e Aquário.

Seus números da sorte são 08 e 77; combine-os com a sua data de nascimento. Neste dia 5 de agosto os bons pensamentos atraem sorte. Sua cor nesta semana será o amarelo.

Cuide mais da sua saúde mental e não fique chateado por qualquer coisa; tente aumentar o ânimo e energia para que tudo saia ainda melhor.

Leão

Você continuará com boa sorte, sendo guiado pela luz e iniciando um renascimento pessoal. Você faz pagamentos e deve ter documentos em ordem.

Os solteiros continuarão com vários pretendentes ao mesmo tempo para poder escolher o melhor. Sua maior compatibilidade será com os signos de Áries, Capricórnio ou Peixes.

Sua cor nesta semana é o rubi, que significa que você está em um estágio de rejuvenescer em tudo e procurar a perfeição.

Em 7 de agosto sua sorte aumenta em todas as áreas da vida. Seus melhores números são 02 e 18.

Virgem

Você terá boa sorte esta semana em questões de trabalho ou com seus chefes; finalmente, o reconhecimento virá.

Você deve começar a economizar; um dos grandes problemas com o seu signo é que você não sabe como poupar e quer sempre o melhor. Tenha atenção com tonturas e problemas auditivos.

Preste atenção ao seu parceiro e tente valorizar o seu relacionamento. Lembre-se de que na convivência da vida amorosa há momentos bons e ruins. Você decide voltar a estudar.

Sua cor nesta semana é o branco e sua vida será nutrida por boas energias. Sua sorte aumenta em 7 de agosto e seus números são 07 e 51.

Libra

Nesta semana, você terá muito trabalho e não deve brigar com ninguém. Mesmo que o provoquem, você deve ter prudência e tolerância.

Seu signo é afetado por mudanças. Tenha atenção com problemas respiratórios e pressão alta. Um amor do signo de Gêmeos ou Aquário pode voltar para você.

Cuidado com as fofocas dos seus amigos e evite contar segredos deles ou seus. Tudo o que é relacionado à imprensa, rádio, redes sociais e comunicação em geral terá sucesso.

Sua sorte aumenta em 5 de agosto e o branco atrai as melhores energias. Seus números da sorte são 10 e 23.

Escorpião

Você vai pensar em fazer mudanças em tudo ao seu redor. Seu signo não gosta de ficar estagnado e sempre busca crescimento. O procuram para uma oportunidade de trabalho.

Tenha atenção com suspeitas de infecção renal ou uma doença sexualmente transmissível. Você deve analisar bem o seu corpo e o que está acontecendo ao seu redor; tente cuidar mais da sua saúde e deixe de lado os pensamentos negativos.

Não espere o que não acontecerá; se essa pessoa não é para você, é melhor procurar o amor em outra pessoa. Sua cor da sorte é o preto.

Tente manter sua mente em pensamentos positivos, especialmente em assuntos relacionados ao trabalho e vida amorosa. Seus números da sorte são 11 e 27.

Sagitário

A inspiração entrará em sua vida nesta semana; você recuperará o controle de seus sentimentos e desejos. Seu signo perde o controle dos seus pensamentos diante de crises, por isso se acalme para progredir.

Não procure aquele amor que o deixou; deixe para trás que não o valorizou. Concentre-se em seus projetos de trabalho e realize-os.

Sua cor esta semana será o vermelho; seu caráter e intensidade atrairão sucesso nos dias de hoje. Tenha muita cautela com o que você vai dizer, especialmente no trabalho; evite ser impulsivo. Seus números da sorte são 13 e 40.

Capricórnio

Você terá reuniões de trabalho ou a empresa pode passar por mudanças. Esta semana será muito ocupada no local de trabalho; por isso, se mantenha em paz e com pensamentos positivos.

Visitas ou notícias de parentes chegam. Você recebe um presente inesperado; lembre-se de que todo dia é uma boa hora para receber e agradecer a atenção dos outros em relação a você. Você pode receber o dinheiro de dívidas passadas.

Alguém o procura para pedir um favor. Sua cor nesta semana será o vermelho; é hora de se libertar do rancor e do que lhe causa angústia. Cuidado com dizer as coisas sem pensar antes.

Lembre-se de que seu signo é fortalecido pelo amor de quem realmente está ao seu lado e pela fé. Evite ter vícios e exagerar no álcool. Seus números da sorte são 06 e 17.

Aquário

Você fará uma mudança positiva em sua vida nesta semana. Seu signo estará cercado por boas oportunidades, mas às vezes você deixa passar por medo de correr riscos; não dê importância ao que dizem sobre você e lute pela sua felicidade.

Um amigo pede dinheiro emprestado. Você recebe propostas de trabalho ou vê mudanças neste ambiente. Agosto será muito bom para o seu signo.

Sua cor esta semana é o verde e o limão verde pode ajudar a protegê-lo da inveja. Um amor do signo de Áries ou de Libra fala sobre ser um casal ou dar um passo no relacionamento. Seus números da sorte são 15 e 19.

Peixes

Você estará trabalhando muito e tentando recuperar determinadas coisas. Melhore a forma que você administra tempo e dinheiro. Você vai se sentir estressado, por isso tente se movimentar para limpar sua mente e se alimente melhor.

Um antigo amor do signo de Gêmeos ou Escorpião pode procurá-lo; tente resolver a situação da melhor maneira e fique em paz. Sua cor nesta semana será o violeta; se comunique com o universo para pedir o que precisa e desenvolva ainda mais a sua intuição.

A sorte chega em 7 de agosto e as boas energias envolvem sua vida. Seus números da sorte são 10 e 28.