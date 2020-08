Cortes de cabelo médio para emagrecer o rosto e que você precisa conhecer

Existem muitas maneiras de renovar sua aparência para destacar suas características, parecer mais jovem e saudável. Uma delas é mudando a forma do seu cabelo, pois assim você pode enquadrar seu rosto e até mesmo transformar sua forma.

Aqui está a lista de cortes médios do portal Nueva Mujer que vão ajudá-la a fazer uma mudança de visual.

Cortes de cabelo médio que “emagrecem”

Shag

O corte shag é ideal para uma aparência jovem e despretensiosa. Consiste em criar camadas repicadas para adicionar textura ao cabelo e geralmente é acompanhado por uma franja. É ideal para quem prefere cabelos médios sobre os ombros e para quem tem testa grande.

Lob

O corte de cabelo lob, além de ser uma das tendências da estação, é ideal para quem prefere usar o cabelo sobre os ombros. Você pode adicionar movimento e textura adicionando camadas nas pontas.

Repicado

Estilos que serão tendência ao longo dos próximos meses. Este tipo de corte é ideal para cabelos finos, pois adiciona volume ao cabelo e emoldura o rosto. Dessa forma, você tem a ilusão de cabelo mais abundante. Além de mudar o seu visual sem afetar seu comprimento, você terá uma aparência mais jovem e fresca.

Reto

Cortes retos são ideais para mulheres com cabelos debaixo do ombro que não querem adicionar volume. Este estilo simples é perfeito para cabelos muito lisos, pois não criará ondas nas laterais das bochechas. A melhor coisa é que você pode facilmente pegá-lo em diferentes penteados sem ter que se preocupar com as pequenas mechas.

Camadas médias

Se o seu cabelo é muito liso e você quer dar-lhe mais movimento, você pode adicionar camadas que começam abaixo de suas maçãs do rosto. Assim sua mandíbula não ficará tão marcada e seu rosto ficará mais oval.

Cabelo encaracolado

O cabelo encaracolado é bonito em sua textura natural e camadas marcadas ajudam os cachos a ter maior definição. Mantendo o cabelo médio também evita que eles percam sua forma.