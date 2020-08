Battle Royale: equipe RED Canids Kalunga é campeã do Gigantes Free Fire

A equipe RED Canids Kalunga foi a grande campeã do Gigantes Free Fire (GFF) e garantiu o título do primeiro campeonato sul-americano organizado pela Garena.

Segundo as informações, a competição aconteceu em oito quedas e teve as equipes brasileiras mostrando a força da região, refletida na classificação final, sendo o 2º lugar para a GOD eSports e em 3º posição a paiN Gaming. A premiação total foi de US$ 35 mil.

“Além da RED, vale destacar o desempenho da GOD, que gritou o BOOYAH! quatro vezes: duas em Purgatório, uma em Bermuda e outra em Kalahari”, detalhou.

Como revelado, a Black Dragons, campeã da C.O.P.A. Free Fire, fechou o dia em 4º lugar, enquanto a melhor colocada entre as equipes internacionais foi a Newstar, que cravou a 6ª colocação.

Com informações da Garena

