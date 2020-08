10 vinhos na faixa dos 50 reais que não deixam a desejar

Inúmeros estudos comprovam: com uma mistura complexa e concentrada de substâncias químicas saudáveis, ​​chamadas polifenóis, o vinho pode afetar positivamente muitas funções do nosso organismo. O consumo moderado da bebida pode melhorar a saúde do coração, diminuir o risco de diabetes, prevenir doença de Alzheimer e demência, reduzir sintomas da depressão e retardar o crescimento de células de alguns tumores malignos.

Mas, vale destacar: consumo excessivo de álcool (mais de três doses por dia) pode levar a perda da maioria desses benefícios e levar a muitas outras doenças. Para quem aprecia os vinhos, mas não quer gastar nenhuma fortuna na degustação, preparamos uma seleção com 10 rótulos com preços mais acessíveis, na faixa dos 50 reais a garrafa, que não deixam a desejar. Confira:

1. Vinho Tinto Latin Vid Merlot 750 ml Vermelho Intenso







Vinho seco suave da safra 2017. 30% deste vinho foi envelhecido por 4 meses em barricas de carvalho francês e americano e depois engarrafado por 6 meses. Sua cor vermelho intenso aguça a vontade de experimentá-lo. Compre a partir de R$ 50,38.

2. Vinho Branco El Aviador Malvasia 750 ml







Meio seco, destaca-se pelos aromas intensos de frutas brancas como pêra e maçã e folhas de flores secas e ervas finas. O paladar é saboroso, fresco e macio. Compre a partir de R$ 43,65.

3. Espumante Almadén Brut 750ml







Este Almadén Brut vinho espumante é refrescante e tem a acidez equilibrada, combina super com comidinhas para petiscar. Compre a partir de R$ 30,37.

4. Vinho Porca de Murça Branco 750 ml







Este vinho branco português é daqueles que tem um sabor um pouco mais presente, que fica na boca depois de beber. É indicado para ser tomado com pizzas romana, bobó de frango, camarão na moranga, frango frito com fritas, queijos leves, comida japonesa. Compre a partir de R$ 51,59.

5. Vinho Concha y Toro Reservado Carmenere 750 ml







Este Concha y Toro tinto seco de uvas carménère combina com uma porrada de pratos diferentes (de preferência mais leves) e até sozinho ele é gostoso de tomar. Compre a partir de R$ 28,90.

6. Vinho Trapiche Malbec 750ml







Assim como o carménère, um malbec também costuma agradar muita gente por ser mais suave e redondo. Este vinho argentino Trapiche, por exemplo, é bom tanto sozinho quanto para acompanhar carnes, massas e pratos bem temperados. Compre a partir de R$ 39,00.

7. Vinho Tinto Seival By Miolo Tempranillo







Quer algo mais forte? Vai de Tempranillo! Este vinho tinto Seival by Miolo é uma boa opção, que combina com comidas mais suculentas, mas não é muito recomendado para acompanhar pratos muito salgados ou ácidos. Compre a partir de R$ 39,90.

8. Flamingo Sauvignon Blanc







Este vinho chileno seco Flamingo sauvignon blanc tem um sabor mais fresco e delicado, super combina com queijos e peixes, por exemplo. Compre a partir de R$ 42,13.

9. Vinho Português Pé Rose 750 ml







Quer um vinho rosé? Este aqui, Pé Rosé, é português, super fresco e facinho de gostar! Dá pra beber como aperitivo ou com pratos como peixes e frutos do mar, por exemplo. Compre a partir de R$ 39,49.

10. Vinho Tinto Seco Cabernet Sauvignon Santa Colina 750ml







Este vinho cabernet sauvignon é encorpado e tem acidez mais elevada, bom para tomar com carnes vermelhas, massas e queijos. Compre a partir de R$ 25,20.

A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos e o consumo excessivo pode causar dependência química. Beba com moderação.

