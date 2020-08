Ducati abre loja oficial no Mercado Livre

A marca italiana de motociclismo Ducati inaugurou nesta semana sua loja oficial na plataforma de e-commerce brasileira Mercado Livre. Na página, é possível comprar peças, acessórios e outros objetos originais e novos da empresa.

Também na loja, itens de marcas parceiras também estão disponíveis. elas incluem Pirelli, Bosch, Dainese, Alpinestars, Spidi, Termignoni, Rizoma e Akrapovic.

Peças e acessórios para motocicletas estão entre os produtos mais vendidos do segmento "Acessórios para Veículos" no site do Mercado Livre no Brasil. No ano passado, o crescimento das duas categorias na plataforma foi de 36% na comparação com 2018.

"Nossa rede de concessionários terá a oportunidade de realizar a venda de produtos Ducati, novos e originais, através de mais um canal oficial da marca no Brasil. A Loja Oficial Ducati no Mercado Livre chega para melhorar a experiência do consumidor e fornecer um canal de vendas online exclusivo da marca, trazendo mais confiança e a credibilidade esperada pelos nossos clientes", destaca Matheus Amaral, representante do setor de pós-venda e marketing de produtos.

Já o gerente nacional de vendas, Alexandre Ruiz, diz ainda que a comercialização por mais uma plataforma "amplia a visibilidade da marca, mostrando a um número maior de pessoas a qualidade superior e atenção aos detalhes em todos os produtos que ofertamos para nossos clientes".