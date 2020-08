Duas novas funções que serão liberados em breve pelo app WhatsApp

O aplicativo de mensagens trabalha em duas novas funções que serão liberados em breve. As novidades estarão disponíveis para os sistemas Android e iOS.

Primeiramente, o app está melhorando a seção para gerenciar o futuro recurso ‘expiring messages’ (mensagens autodestrutivas – tradução indireta).

 A informação consta em uma recente versão beta do app, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

Depois de ativado, por um dos usuários, as mensagens autodestrutivas vão 'sumir' totalmente em 7 dias. Como revelado, a novidade ainda está em desenvolvimento.

Além disso, o app de mensagens o também está planejando lançar uma nova ‘Política de Privacidade’ para usuários brasileiros.

O alerta sobre os novos termos aparecerá em um banner na tela inicial. No entanto, ainda não se sabe quais mudanças serão realizadas. Confira:

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.197.4: what's new?

WhatsApp is improving the section to manage the future Expiring messages feature, and a new privacy policy is planned for Brazil! 🇧🇷https://t.co/KphYTUU8Mj

NOTE: Expiring messages will be available in a future update.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 29, 2020